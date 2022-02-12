İnşaat sektörüne “yenilenebilir enerji” şartı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getiriliyor. Gelecek yıldan itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak. Düzenleme gereği 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri bu şartlara göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.



Yeni düzenlemeyle Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık 5 milyar TL düşüş sağlanması, 2025'ten itibaren ise yıllık düşüşün 7,5 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.