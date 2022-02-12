Nazlı Su başarısını EGE YİİT’le taçlandırdı

Muğla Nazilli'deki Bey Dağı'nın zirvesinden kendi akışı ile çıkan doğal kaynak suyunu modern tesislerinde depolayıp ambalajladıktan sonra müşterilerine ulaştıran Nazlı Su, doğal kaynak suyunda bölgesel lider haline geldi. Başarısını ödülle taçlandıran Nazlı Doğal Kaynak Suyu, Ege YİİT 'İçecek Sektörü Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

KAYNAKTAN DİREKT MÜŞTERİYE

Nazlı Doğal Kaynak Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuğrul, "Sağlıklı suyu en ekonomik biçimde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Tamamlanan yatırımlarımızla her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Markamızın aldığı her ödül bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Nazlı Su'yun sektördeki diğer firmalardan farkını anlatan Tuğrul, "Bizim suyumuz dağın zirvesinden kendi akışı ile çıkan sular. Bu doğal kaynak suyu sınıfında. Suyun mineral yapısı önemli. Nazilli, doğal kaynak suları bakımından çok önemli bir yer. Firma olarak kaynağından çıkan suyu hiçbir şeyden etkilenmeden müşterilerimizle ulaştırmada çok titiz davranıyoruz" diye konuştu. Başarı için önem verdikleri 3 husus olduğunu vurgulayan Tuğrul, "Kaynaktan suyun tesise kadar gelişi, tesiste depolanması ve ardından ambalajlanarak bayiye ve müşteriye ulaştırılması. Bu aradaki zincirin düzenli ve hijyenik olması gerekiyor. Bu sağlandığında başarı geliyor" dedi.

ÜRÜN GAMI ÇEŞİTLİLİĞİ VAR

Ürün gamında çeşitlilik olduğunu da söyleyen Tuğrul, "Müşterilerimize dönüşümlü damacana ile hizmet veriyoruz. Bununla beraber 0.5, 0.33, 1.5 litre pet ve 5 ve 8 litre pet ambalajlarımız var. Bardak sularımız Nazlı firmasını ön plana çıkartıyor. Bardak suda bölgenin en iyi firmasıyız. Bardakta 135 cc'den 330 cc aralığında ürünlerimiz var. Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde ağırlıklı bayi ağımız bulunuyor. Yurt dışında Almanya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ürünlerimizi gönderdik. 2 yıldır yurt dışına satışa başladık. İhracatın satışımızda yüzde 30'lık pay almasını bekliyoruz. Suyumuz alışkanlık yapar. Dağıtım ağımızla birlikte 200 kişilik personele sahibiz. Sportif ve sosyal projelere destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.