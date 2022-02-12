Seçime tek haneli enflasyonla gidilecek

HAZINE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatta toplam büyüklüğün 340 milyar TL'ye, dövizden dönüşlerin payının yüzde 49'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Nebati, rekabet edebilir kur seviyesinin yakalandığını belirterek, "Kur sabit değil stabil gidiyor. Oynaklık en az seviyede. Enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz" dedi.

DESTEK PAKETİ AÇIKLANIYOR

Bakan Nebati, bugün açıklanacak destek paketi kapsamında altınla ilgili büyük bir kampanya olacağını ifade etti. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için adımların genişletileceğini belirten Nebati, "Darphaneyi ve bankaları bunun içine sokacağız. Akredite olan kuyumcular işbirliği ile bunu da Türkiye'ye yayacağız. Bütün paydaşlarla birlikte geniş bir şekilde geleceğiz. Temenni, istikrar, güven bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, KKM'ye olan ilgiyi altınla taçlandırdığımız zaman yatırımcı belli bir noktaya gelecek" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, döviz kuruna herhangi bir müdahale ihtiyacı olmadığını da sözlerine ekledi.