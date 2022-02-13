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Haberler Ekonomi İlaç ve serum alınacak

İlaç ve serum alınacak

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları İlaç ve serum alımı yapacak. İhale Van İl Sağlık Müdürlüğünde yapılaca.

13.02.2022, 09:08

İlaç ve serum alınacak

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr İnternet Sitesinde yer alan ilana göre İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 14 Kalem İlaç ve Serum Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale : 07.03.2022 - 10:30 Van İl Sağlık Müdürlüğünde Yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...