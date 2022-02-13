İzmir’de taksi ücretine yeniden zam hazırlığı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ticari araçlara indirimli akaryakıt verilmesi çağrısında bulundu. İzmir'de taksici esnafı, Kasım ayında indi-bindi ücreti ve kilometre başına fiyatlarda artış yapmıştı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, son yapılan zamların ardından bugüne, akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini belirterek, ticari araçlara ÖTV ve KDV indirimli akaryakıt verilmesini istedi.



TEKRAR FİYAT ARTIŞI

Yakın zamanda taksi ücretlerinde yeniden bir artışın mecburen yapılacağının da sinyalini veren Oda Başkanı Celil Anık, "Şu an ortalama bir taksi İzmir içerisinde yaklaşık 500 liralık akaryakıt tüketiyor. Taksi ücretlerine yeni bir ayarlama ile ilgili çalışmalarımız mevcut ama zam yapmak da çare değil. Mecburen fiyat ayarlaması ile ilgili bir çalışmamız şu an mevcut. Bu hemen yarın olacak diye bir şey yok ama mutlaka bir ayarlama yapmak zorundayız. Bu konuda bir hazırlığımız var" açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YOLDA

Yakın zamanda elektrikli araçlara geçişin de kaçınılmaz olduğunu söyleyen Başkan Celil Anık, elektrikli araçlarda da ÖTV ve KDV'de indirime gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Anık, "Durum gösteriyor ki biz bu olumsuzluğu fosil yakıtlarla düzeltemeyeceğiz. Elektrikli araçlara rağbet ilerleyen zamanlarda elbette ki söz konusu olacak gibi görünüyor. Elektrikli araçlarda da ÖTV ve KDV indiriminin düzenlenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN