Kemeraltı, lezzetleriyle turistik cazibe merkezi

Tarihi hanları, dar sokakları, camileri ve sinagoglarıyla kültür turizminin önde gelen merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı, şambali, söğüş, lokum, kağıt helva gibi sokak lezzetleriyle gastronomi meraklısı turistlere hitap ediyor. İzmir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Enriko Filipuçi, bölgede özellikle 'Osmanlı mirası' ve 'Yahudi mirası' turlarının ilgi gördüğünü, son dönemde "Kemeraltı sokaklarında kaybolmak" konseptli yeni bir gezi çalışması yaptıklarını söyledi.

Filipuçi, sosyal medyanın da Kemeraltı lezzetlerinin tanıtımında payı olduğuna dikkati çekerek, "Sosyal medya Kemeraltı'nın tanıtımı konusunda en donanımlı kitapların bile önüne geçti. Şambali, lokum ve söğüşe ilişkin paylaşımları görenler Kemeraltı'nda lezzet turuna çıkmak için harekete geçiyor" diye konuştu.