Temel gıdada KDV % 1’e düşürüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na bağlanarak temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini müjdeledi. Erdoğan, "Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan fütursuz saldırılara karşı elimizdeki tüm imkânlarla mücadele ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında açıkladığımız tedbir paketiyle kur dalgalanmasının da önüne geçerek, kuru yeniden istikrara kavuşturduk. Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadele, topyekûn bir kararlılığı, inancı, fedakârlığı gerektirir" dedi.

PAZARTESİ BAŞLASIN

UN ve ekmekte KDV'nin zaten yüzde 1 uygulandığını belirten Erdoğan, "Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi de yüzde 1'e indirdiğimizi müjdeliyoruz. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Pazartesiden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. İstihdam da ilk kez 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor. Enflasyonla mücadelede iş dünyasının samimi desteğini bekliyoruz" diye konuştu.