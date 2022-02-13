Türk ekonomisi en kötü korkuları boşa çıkardı

Dubai merkezli FIM Partnetrs yatırım şirketinde küresel gelişmekte olan pazarlar borç fonu yöneticisi olan Francecs Balcells, Türkiye gibi dolar borcu yüksek olan ekonomilerin bu kadar döviz kuru dalgalanmasında uzun zaman önce çökeceğini ancak Türkiye ekonomisinin hala ayakta durduğunu belirtti. Gazetede 'Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığı en büyük korkulara meydan okudu' ifadeleri kullanıldı. 2011-2013 döneminde Türk lirasının dolar karşısında 2 lirayı bulması halinde ekonominin çökeceğine dair karamsar uyarıları hatırlatan Balcells, İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde yazdığı makalede bu sınırın 3, 5 ve en son 13 liraya kadar çıkmasına rağmen ekonominin çökmediğine vurgu yaparak, bunun güçlü ve dirençli bir temel üzerine oturtulan ekonomi politikalarına bağlı olduğunu anlattı.