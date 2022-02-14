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Haberler Ekonomi Hububat ihracatçısının hedefi 11 milyar dolar

Hububat ihracatçısının hedefi 11 milyar dolar

14.2.2022

Hububat ihracatçısının hedefi 11 milyar dolar

TÜRK hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçıları, 2022 yılını 11 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyor. TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracatçıların geçen yıl yurtdışına 10 milyon 736 bin 930 ton ürün gönderdiğini ve karşılığında 9 milyar 156.5 milyon dolar kazandıklarını belirtti. Altunkaya, "İhracatçımız yılın ilk ayı Türkiye genelindeki ihracatı 847 milyon 853 bin dolara ulaştırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.43 artış sağladı" dedi.