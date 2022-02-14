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Haberler Ekonomi Mardin’den 1 milyar dolarlık dış satım

Mardin’den 1 milyar dolarlık dış satım

14.2.2022

Mardin’den 1 milyar dolarlık dış satım

Mardin'den geçen yıl 958 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip kentte, sağlanan destekler, sulama yatırımları ve teşvik uygulamaları sayesinde kısa sürede gelişen sanayileşme, beraberinde ihracatta da artış sağladı. Türkiye'nin un, bulgur ve makarna ihracatına katkı sunan Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerin yüzde 65'ini bu ürünler oluşturuyor. Tekstil, inşaat, kozmetik ve temizlik ürünleri üretilen OSB'de işlenen gıda ürünlerinden % 80'i Orta Doğu'ya gönderiliyor.