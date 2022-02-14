Pazara gidin ucuzluğu seçin

Son günlerde sosyal medyada zincir marketler veya manav tezgahlarındaki meyve sebze fiyatları ile hayat pahalılığı algısı yapılıyor. Ancak semt pazarlarına gittiğinizde durum hiç de öyle değil. Zincir market ve manav tezgahlarının sebze meyve fiyatları cep yakarken, semt pazarlarında aynı ürünler neredeyse yarı fiyata satılıyor. İzmir'de örneğin C vitamini deposu limon, halde 2-3 lira arasında fiyatlandırılırken, semt pazarında halka 3.5-4 liradan satılıyor. Zincir marketlerin manav tezgahlarında ise bu fiyat 7 lirayı buluyor. Fırsatçılara göz açtırmak istemeyen vatandaşlar da bu fiyat farklarından dolayı marketi değil, pazarı tercih ediyor.





ALGI YANILTMASINA KANMAYIN

İzmir'de sebze meyve fiyatlarının tarladan sofraya gelene kadar geçirdiği değişimi Yeni Asır olarak inceledik. Sosyal medyada, yaratılmak istenen 'hayat pahalılığı' ya da 'yüksek fiyat' algısının aksine semt pazarlarında durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. İzmir Hali'nde yerli muzun kilosu ortalama 8.5 lira. Semt pazarında en iyi yerli muzun kilosu 13 liradan satılırken, zincir market ve manavlarda ortalama kalitedeki bir yerli muz 14.90 ila 15.90'dan satılıyor.





AYVA, LİMON, PIRASA ÇOK FARKLI

Ayva halde 5.25 liradan alıcı bulurken, semt pazarında kilosu 10 liradan, zincir markette ise kilosu 17.90 lira. Halde limon ortalama 3 liradan alıcı bulurken, pazarda aynı limon 3.5-4 lira arasında fiyatlandırılırken, zincir markette 6.99 liradan satılıyor. Halde pırasa ortalama 4.5 lira. Semt pazarında aynı pırasa 6 lirayken, zincir marketlerin tezgahlarında 10.49 lira. Fiyatları karşılaştıran vatandaşlar da market ile pazar fiyatları arasında vatandaşların yaşadığı semtlere göre normalinden daha büyük fiyat uçurumları olduğunu iddia etti.

METİN BURMALI