TOBB’dan enflasyonla savaşa destek çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Twitter paylaşımında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı indirimi değerlendirerek, "Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.



HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM YAPILACAK?

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, balık, yumurta, bal, bağırsak, sebze fideleri, sebzeler ve bazı kök ve yumrular, meyveler ve sert kabuklu meyveler, kahve, çay, baharat, Paraguay çayı, hububat ürünleri, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni, sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyve unu, hayvansal ve bitkisel yağlar, et, kabuklu hayvanlar, şeker ve şeker mamulleri, kakao ve müstahzarları, un, nişasta, süt ve müstahzarları, pastacılık ürünleri, su, soda, zeytin küspesi ve tuz.