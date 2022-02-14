Torbalı yerli şirketlerin ihracatıyla büyüdü

İzmir Torbalı, 2021'deki ihracat performansıyla 64 ilden daha fazla döviz getirisi sağladı. 201 bin civarında nüfusa, bin 101 fabrikaya sahip Torbalı, geçen yıl yüzde 14'lük artışla ihracatını 1 milyar 341 milyon dolara çıkardı. Uluslararası tütün şirketlerinin yanı sıra mobilya, tekstil ve orman ürünleri sektörlerinde yerli firmalar için üretim merkezi haline gelen Torbalı, ihracat getirisiyle Eskişehir, Trabzon, Samsun ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 64 ilin yıllık kazancının üzerinde gelir elde etti.

MOBİLYA VE TEKSTİLDE...

Torbalı, bu dönemde dış ticaret getirisinin yüzde 26'sını tütünden elde etti. Onu yüzde 10'luk pay ile ağaç mamulleri, yüzde 9.7'lik pay ile de tekstil sektörü izledi. Torbalı'nın ihracatında en büyük payı uluslararası tütün şirketleri oluştururken, bu şirketlerin ihracattaki payı 2021 yılında düştü. Tütün sektörü 2020 yılında toplam ihracatın yüzde 38.5'ini karşılarken, 2021'de yüzde 26'ya geriledi. Özellikle yatak, mobilya, tekstil alanlarında üretim yapan yerli sermayeli firmalar, ilçenin ihracattaki payını yükseltti. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, İzmir'de ödenen 136 milyon liralık verginin yüzde 44'ünü tek başına Torbalı'nın karşıladığını belirtti.