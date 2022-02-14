Türkiye-İtalya ticareti 30 milyar dolar olacak

İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaştı. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, Hafta Başı sohbetlerinde Türkiye ekonomisi, İtalya ve Türkiye'nin ticari ilişkileri ve İzmir İtalyan Ticaret Odası'nın aktiviteleri hakkında açıklamalarda bulundu.



İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2022'de gerçekleştireceği projeler nelerdir?

İzmir'deki İtalyan Konsolosluğu ile işbirliği içinde, 2022'de varlığımızı ve eylemimizi Ege bölgesinde çok daha etkin hale getirmeyi planlıyoruz. Birçok küçük ve orta ölçekli yerli üretim firmasının işlerini nasıl daha verimli ve karlı hale getirebilecekleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Ege'nin çeşitli illerinde danışma masaları açılmasına karar verildi. Mart itibariyle odamızın ilk ofisi Aydın Sanayi Odası'nda açılacak. Oda ile yaptığımız işbirliği sayesinde, firmaların işlerini geliştirmek ve uluslararası hale getirmek için yeni İtalyan ortaklar bulmaları için birçok yerel küçük ve orta ölçekli işletmeyle temas halinde olacağız.

Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemi kriziyle ilgili zorluklara rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7'lik bir büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en iyi performansı gösteren ülke oldu. Aslında 2020'nin sonunda Türkiye, bazı istisnalar dışında, küresel resesyon bağlamında yüzde 1.8 ile olumlu bir performans kaydetmişti. Bu büyüme, esas olarak hükümetin Covid-19 pandemisine yanıt olarak geçen yıl benimsediği genişletici politikaların ardından, tüketimdeki artıştan kaynaklanıyor. Türkiye, GSYİH'nin yüzde 12'sine eşit, G20 üyeleri tarafından yapılandan da geniş, önemli bir teşvik paketi tahsis etti. Genişleyen bir para politikası ve düşük faiz oranlarını korumak gibi kredi genişlemesini teşvik etmek için diğer önlemlerle birlikte kredi teşviki, geçen yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede önemli bir artışa neden oldu. Covid-19'un yaz sezonuna denk gelen ilk dalgasının ardından yeniden açılma da toparlanmaya katkıda bulundu.

Bu dönemde gerçekleşen ihracatı nasıl buluyorsunuz?

2021'de Türkiye'nin ihracatı, programın orta vadeli hedefini aşarak 225.4 milyar dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dış satışlar 2021'de yıllık bazda yüzde 32.9 arttı ve 2022 ihracat hedefinin yukarı yönlü revize edilmesini sağladı. 2022'deki ihracat hedefi ise 250 milyar dolara ulaşmak. 2021'in 8 ayında Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı yüzde 49.7 artarak 7 milyar doları aştı. Türkiye'nin İtalya'dan ithalatı ise yüzde 37.4 artarak 7.4 milyar doları buldu. 2021'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 15 milyar doları geçti.



TÜRKİYE VE ITALYA'NIN TİCARİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİSKİLERİNİ NASIL DEGERLENDİRİYORSUNUZ?

HEDEF iki ülkenin 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması. İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, ikili yatırımlarda kendini gösteriyor. Türkiye'de faaliyet gösteren 1.500'den fazla İtalyan şirketi var. Verilere göre 2002'den bu yana Türkiye'deki İtalyan menşeli yatırımların sayısı 4.5 milyar dolara ulaştı. İtalya, 2020'de 977 milyon dolarla Türkiye'nin bir numaralı yatırımcısı oldu. Türkiye'de İtalyan şirketleri enerjiden finansa, otomotivden tarım-gıda ve ilaca kadar geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteriyor. 2002-2020 yılları arasında İtalya, Türkiye'ye yatırım yapan 9. AB ülkesi oldu. Aynı dönemde İtalya, Türkiye'ye yatırım yapan şirket sayısında AB ülkeleri arasında 4. sırada yer alıyor. Şimdi hedef iki ülke arasındaki ticareti 20 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmaktır.

MERT ALPDÜNDAR