Elektrikte meskene çifte destek

Vatandaşa bugüne kadar 100 milyar lira enerji desteğinde bulunan ve bu desteği bu yıl da devam ettirecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarın yapılacak kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi konuları yer alacak.

Türkiye global enerji zamlarını vatandaşa en az oranda yansıtmaya çalışırken, enerji yükünün vatandaş lehine azaltılması için yeni çalışmalar da yarın Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılması beklenen sunum kapsamında hem esnafı hem de haneleri rahatlatacak çözümlerin masada olacağı öğrenildi. Enerji yönetiminden edinilen bilgiye göre, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündeme geldi.

DERNEK VE VAKIFLAR

Ayrıca faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de kabinede ele alınacak. Tüm abone gruplarında KDV indiriminin söz konusu olmayacağı ifade ediliyor. Düzenlemeden en kazançlı çıkacak tarife grubu ise esnaflar olacak. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak. Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar "ticarethane" statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek. ■ BARIŞ ŞİMŞEK