İzmirli Lyksor Kimya’nın yüzde 75’ini Kalekim aldı

KALEKİM, yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren İzmirli Lyksor Kimya A.Ş.'nin yüzde 75'ini 125 milyon TL'ye satın aldı. Yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya, İzmir ve Diyarbakır'daki iki fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılında kurulan şirket, satışlarının yüzde 13'ünü yurt dışı pazarlara gerçekleştiriyor.

KALE Holding CFO'su Haluk Alperat satışla ilgili olarak, "1973 yılında tek bir fabrikada, seramik yapıştırıcıları üretimi ile başlayan yolculuğumuz, şu anda 9 ayrı fabrikada hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise, Lyksor Kimya A.Ş. ile üretim ağımıza İzmir ve Diyarbakır'ı da ekliyoruz" dedi. Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da, "Lyksor Kimya, özellikle Türkiye inşaat malzemeleri pazarında gücümüze güç katacaktır" diye konuştu. Lyksor Kimya'nın 2021'de 210 milyon TL'lik net satış rakamına ulaştığı bildirildi.

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