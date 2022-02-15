KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim elemanı alacağını bildirdi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte - Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır. Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/ KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.



Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.