Tarım Kredi Market’te eski fiyatlara çizik atıldı

Tarım Kredi Marketler de indirimli fiyatlarını raflara yansıttı. Tarım Kredi Market, indirimlerin raflara yansıtılması ile birlikte eski etiketlere de çizik attı. Paylaşılan yeni etiketlerde Anadolu 1 kilogramlık pilavlık bulgur 9.65 yerine 8.95 liraya, 2.5 kilogramlık Anadolu Osmancık pirincinin fiyatı 29.75'ten 27.65'e, baldo pirincin fiyatı 34,25'ten 31.85'e, domates salçasının fiyatı 8.15'ten 7.55'e düşürüldü. 5 kilogramlık toz şekeri ise 35.90'dan 33.35 liraya düşüren market, 1 litre Anadolu riveria zeytinyağının fiyatını ise 46.75'ten 43.45'e indirdi.

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