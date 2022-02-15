Tüzel kişi ve YUVAM hesaplarına sıfır stopaj

CUMHURBAŞKANI kararıyla döviz ve altın birikimi olan şirketler ve Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı. Kur korumalı mevduat hesabı tutarı 350 milyar lirayı geçerken, şirketlerin payı 105 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan stopaj avantajına, yurt içindeki şirketler ile gurbetçilerin döviz tevdiat hesapları ile dönüştürülen altın hesapları da eklendi. Stopaj avantajından; yurt içi yerleşik kişilerin 20 Aralık 2021 itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları yararlanacak. Şirketlerin 17 Şubat'a kadar kur korumalı TL hesabına geçmesi gerekiyor. ■ HAZAL ATEŞ

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