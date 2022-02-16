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Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayımladığı ilana göre, Bilgisayar Mühendisliği Dr. öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.  Kaynak: Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

16.02.2022, 09:44

Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...