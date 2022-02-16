Ecepak Horeca Fuarı’nda yerini alacak

PİYASAYA sunduğu kaliteli ürünleriyle fark yaratan İzmir'in önemli markası ECEPAK, ürün yelpazesine yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. 2003 yılında Özkan Karaman tarafından hayata geçirilen ECEPAK, İzmir'de kolonyalı mendil kültürünün yaygınlaşması ve yerleşmesinde büyük rol oynamış bir firma... ECEPAK sektörde tam bir başarı hikayesi...

TARIM ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ISO 22000:2005 onay belgeli üretim yapan, Ege Bölgesi'nin öncü şirketi ECEPAK, bünyesindeki temizlik, tazelik ve hijyen ürünlerine yeni bir marka ekleyerek sadece koku belleğimize değil görsel hafızamıza da bambaşka bir tanışıklık sunmuş oldu.

ÖNCELİĞİMİZ GÜVEN

BİRDEN fazla notanın birleşimi ve tasarım şişelerinin özgünlüğü, firmanın vizyonuyla ortaya çıkan EDFU'yu vazgeçilmezler listesinde başa taşımış görünüyor. Ürettiği ürünler arasında kolonyalı ve hijyenik mendiller, ambalaj poşet ve torbaları, ambalaj kağıtları, poşet tuz - karabiberler, stik şekerler - tatlandırıcılar, çeşitli ebat ve sunumlarıyla tek kullanımlık zeytinyağları bulunan ECEPAK, en modern teknolojik yöntemlerle çalışan paketleme sistemleriyle temizliği, tazeliği ve lezzeti müşterilerine büyük bir titizlik ve özenle sunuyor.

YOLA çıktıkları günden bu yana kaliteden ve özenden asla taviz vermediklerinin altını çizen firma sahibi Özkan Karaman, 20 yılı aşkın süredir olmazsa olmazlarının 'güven' olduğunu söyledi. Karaman, ECEPAK ürünlerinin saf su ve birinci kalite malzemelerle üretildiğini dile getirirken, müşterilerin sağlığının kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Karaman, "Ben tüketici olsam bu ürün beni mutlu bölgesine hizmet götürüyor. Almanya, Yunanistan, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerle beraber ABD, KKTC, Kuveyt, Katar ve Rusya'da da faaliyetleri olan bir firma. Karaman, "Kovid-19 kolonya tüketimini artırdı.

ECEPAK yeni bir kolonya markası yarattı. Kolonyamızın cilde zarar vermemesi eder miydi?" sorusunu sürekli sorduğunu dile getirdi. Son teknoloji otomasyon sistemleriyle, donanımlı makine parkuruyla ve tecrübeli personeliyle ihracat yapan ECEPAK, Türkiye'nin her bölgememesi bana büyük mutluluk veriyor. EDFU markasıyla raflarda yerini alan kolonyalarımız 80 derecelik alkol oranı sayesinde mikroplarla mücadele ediyor. Artık kolonyamız ile evlere ve tüm yaşam alanlarına gireceğiz" dedi.

HER ŞEYİ PAKETLİYORUZ

ECEPAK'TA uzman medikal personel tarafından düzenli sağlık taramaları yapıldığını ifade eden Karaman, "Sağlık, hijyen ve kaliteden asla ödün vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. 16- 19 Şubat tarihlerinde İzmir Fuar alanında gerçekleşecek Horeca Fair Otel Ekipmanları ve EDT Fuarı'nda yer alacağız. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz. Ülkemizin hatta dünyanın tanıdığı bir markayla daha yakından tanışmak için bu fuar güzel bir fırsat olacak" diye konuştu