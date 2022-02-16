Konutta kademeli KDV ile vergi yarı yarıya düşüyor

Konutta KDV sisteminde hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacak yeni bir model devreye giriyor. Yeni modelde 150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi geliyor. Örneğin 155 metrekare bir dairede mevcut sistemde olduğu gibi 150 metrekareye kadar olan kısım için yüzde 1-8 arası KDV söz konusu olacak, 5 metrekarelik bölüm yüzde 18 KDV'ye tabi olacak. Kademeli vergi indirimi konutta metrekare oyununa da son verecek.

KDV PAKETİ ÇALIŞILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın temel gıda ürünlerinde 7 puanlık vergi indiriminin ardından gözler KDV'de atılacak yeni adımlara çevrildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın odalar, sektör temsilcileriyle yürüttüğü çalıştaylar devam ediyor. Sektörlerden gelen talepler kayda alınırken gıdada olduğu gibi hem vatandaş hem de sektörün cebine yansıyacak uygulamalar yaşama geçirilecek. Edinilen bilgiye göre gıdadan sonra sırada konutlara yönelik KDV indirimi bulunuyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

Toplantılarda, konutlarda 2 metreyi geçti diye yüzde 18 KDV ödememek için daireleri küçük gösterme gibi usulsüz uygulamalara gidildiğine de dikkat çekildi. Maliye, çalıştaylarda 150 metrekareyi aşan konutlara vergi indiriminden ilk konutta binde 20 olan harcın düşürülmesine kadar gelen bütün talepleri ajandasına aldı. Kademeli KDV oranı konusunda görüş birliği oluştu. Böylece ev alan vatandaşların karşılaştığı önemli sorunlardan biri olan metrekare oyunu da sona erecek. Proje, satışta, tapuda evin net metrekaresini kullanmayı teşvik edecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Halen konutta KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1-8 oranı uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV söz konusu. Bir konut 149 metrekare olduğunda yüzde 1-8 KDV ödenirken 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18'e çıkıyor. Buna göre, 150 metrekareye kadar yüzde 1-8, üzerindeki 5 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak. Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek; bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak.

SEMTE GÖRE DEĞİŞİYOR

Konutta KDV yüzde 1 ve 8 olmak üzere semte göre değişiyor. Konut satışlarında KDV sadece sıfır konut satışı olarak isimlendirilen yeni konutlardan alınıyor. Bu nedenle konutta KDV indirimi ikinci el konut satışlarını içermiyor, bu konutların fiyatlarını etkilemiyor. Örneğin Çankaya'daki bir daire ile Mamak'daki farklı hesaplanıyor. Bu nedenle KDV yüzde 1 ve 8 arasında değişiyor. Yapılacak düzenlemede bu uygulama değişmeyecek. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'lerde yüzde 1 KDV uygulanmaya devam edecek.

BEŞ YILIN SONUNDA SATANA ÖDEME YOK

BİR işletmenin aktifine kayıtlı olmayan gayrimenkuller 5 yıl içinde elden çıkarıldığında elde edilen kazanç değer artış kazancı kabul ediliyor. Beş yıllık süre geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen gelir vergiye tabi bulunmuyor. Beş yıl için gün olarak hesaplama yapılıyor. Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendiriliyor. Gayrimenkul alım satımının devamlı olarak ticari organizasyon dâhilinde yapılması halinde oluşan kazanç ticari kazanç kapsamında yer alıyor.

HAZAL ATEŞ