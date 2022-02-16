Son dakika: 3600 ek gösterge için ilk toplantı! Bakan Bilgin’den önemli açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için düzenlenen ilk toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu daha da hızlandırrak, ekonomik sorunları daha hızlı çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler o yöndedir. Son sanayi verileri, Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göstermektedir. Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Çalışma Bakanlığı her şeyden öncelikle sosyal politikaları uygulamakla sorumludur. Enflasyonist ortam toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara neden oldu. Enflasyon farkını verdik, sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimizi, memur emeklilerimizi, diğer emeklilerimizi, en düşük emekli maaşımızı 2500 TL'ye çıkararak adımlar attık.

Temmuzda da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı kimseye ezdirmeme sözümüzü uygulayacağız. Kimse merak etmesin.