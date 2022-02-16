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Haberler Ekonomi Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli canlı model alacak

Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli canlı model alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli canlı model alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2022.

16.02.2022, 09:39

Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli canlı model alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'hn Ek: 8'inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...