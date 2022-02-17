3600 düzenlemesiyle beklentiler karşılanacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısına başkanlık yaptı. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak düzenlemeyi yapma kararlılığında olduklarını söyledi. 3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını anımsatan Bilgin, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi.

2. TOPLANTI 16 MART'TA

KAMUDA çalışan herkesin 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin beklentileri olduğuna dikkati çeken Bilgin, meseleyi sosyal paydaş olan sendikaların da yer alacağı komisyonda ele alacaklarını aktardı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun çalışanlar açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu: "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunun bu sene içerisinde çözüleceğini söyledi.

Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki, adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah Türkiye için beklentileri karşılayacak bir sonuç ortaya çıkacaktır." Toplantıya, bakan yardımcıları, SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve Memur- Sen yetkilileri katıldı. Öte yandan, 3600 Ek Gösterge Komisyonunun ikinci toplantısının 16 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

SADECE BELLİ MESLEKLERİ KAPSAMIYOR

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın toplantıda yaptığı açıklamada, çalışmanın yıl ortasına kadar tamamlanıp bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Yalçın, "Sadece belli meslek gruplarını kapsamayacak. Kararımız çok nettir. Daha sonra sözleşmeliler konusunda da bir komisyon çalışması başlatacağız" diye konuştu.