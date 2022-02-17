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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da demir yolu yakınlarında meydana gelen olayda köprünün altında bir erkek cesedi bulundu. Yerde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler hemen ekiplere haber verdi. İsmi açıklanmayan şahsın 69 yaşında olduğu belirtildi.

İHA

17.02.2022, 14:17 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022, 14:17

Afyonkarahisar’da korkunç olay! Demir yolu yanında erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere; kent merkezindeki Asri Mezarlık karşısında bulanan üst geçit köprüsü altındaki yoldan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu gördü. Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsın donarak hayatını kaybettiği tespit etti. İsmi açıklanmayan şahsın 69 yaşında olduğu belirtildi.

Cesedin yanında battaniye olduğu, ancak şahsın battaniyenin dışında olduğu, ayrıca cesedin yanında yemek için kullanılan plastik tabakların olduğu da gözlendi.

Polis tarafından bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Savcı tarafından yapılan tahkikatın ardından ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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