Altında 6 hesapla kazanç

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması amacıyla getirilen yeni sistemde vatandaşın nasıl yol izleyeceğini 4 senaryoyla tek tek anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni sistemle beraber vatandaş, altın ile hem değer koruması sağlayacak hem de risksiz ekstra bir kazanç elde edecek.

Vatandaşların doğrudan çeyrek hesabı açmalarına 1 Mart'tan itibaren başlanacak. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak. Vatandaşlar sisteme girmeleri halinde altın depo hesapları, çeyrek hesap, çeyrek katılım hesabı, altın dönüşümlü TL mevduat, altın dönüşümlü TL katılma hesabını seçebilecek.

TASARRUFLA İLGİLİ SORULAR VE YANITLARI

1-Altınlar sisteme nasıl dâhil edilecek, hangi kanallara teslimatı yapacak? Fiziki altınlar rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabileceği gibi ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek. Bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık yapacak.

2- Sisteme giren altınların değerlemesi nasıl yapılacak, bu konuda mağduriyetler nasıl önlenecek? Hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin sağlanması için BDDK tarafından belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak. Vatandaşlar kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

3-Teslim edilen altınlar sistemde nasıl değerlendirilecek, hangi yatırım araçları tercih edilebilecek, getirisi nasıl hesaplanacak? Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türleri tercih edilebilecek. Vatandaşın alacağı getiriler, seçilen yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Ek avantajlar da bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak.

4- Yatırım geri çekilirken fiziki altın ya da mevduat olarak alınabilecek mi? Fiziki altınlar teslim edildikten sonra istenildiği zaman, 24 ayar gram, külçe veya çeyrek, fiziki altın ya da TL olarak geri alınabilecek. Vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamalar mümkün olabilecek.

5-Altını teslim etmek istediğinde yatırımcının herhangi bir bankada hesabı olması gerekecek mi? Altın teslimi sırasında sistem dâhilindeki anlaşmalı bir bankada hesaplarının olması gerekiyor. Fiziki altınlar anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılacak.

6- Uygulama ne zaman başlayacak ve bir süre sınırı olacak mı? Kısa süre içinde 81 ilde en az bir kuyumcu noktası olacak şekilde daha geniş sayıda kuyumcu ağı üzerinden aktarım yapılması mümkün olacak. Doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da 1 Mart'tan itibaren başlanacak. Kısa bir süre içinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.

7-Sisteme dahil olan kuyumcular için herhangi bir kriter belirlendi mi? Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dâhil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sistemini kurmaları gerekiyor.

8-Sisteme her banka ve tüm şubeleri dâhil olacak mı? Bankanın tüm şubesinin sisteme dâhil olması zorunlu değil ancak rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekecek. Kendi ağını oluşturan her banka veya şubeleri sisteme dâhil olacak. Yetkili banka ve kuyumcu bilgilerinin, hazırlanacak web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulması planlanıyor.

9- Vatandaşların vadesinden önce parasını çekmesi durumunda getiri miktarı değişebilecek mi? Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacak. Diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemeleri esas olacak.

10-Yastık altı altınların hangi enstrümanlarla değerlendirilebileceğine yönelik örnek senaryolar nelerdir? İlk senaryoda, 100 gram has altın getirildiğinde dönüşüm kuru 800 liradan hesaplanıp 3 ay vadeli yatırıldığında toplam hesap bakiyesi 82 bin 208 olacak. Vade sonunda gram altın kuru gramı 750 lira olduysa vatandaşın kazancı (vadedeki para) 2 bin 808 liraya yükselecek. İkinci senaryoda gram altın aynı kaldıysa 800 gram kazanç yine 2 bin 808 lira olarak kalacak. Gram 820 olduğunda kazanç daha yüksek olacağı için 2 bin 808 lira, dördüncü senaryoda da, altın kuru 850'ye çıktıysa hem 2 bin 808 lirayı hem de altının değerlemesinden kaynaklanan 2 bin 192'yi alacak. Böylece toplam kazanç 5 bin liraya yükselecek.