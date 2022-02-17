Doğalgaz fatura desteği nereden yapılır? Fatura desteği için gereken şartlar neler?

Doğalgaz fatura desteği ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar 'doğalgaz fatura desteği' araştırmalarını sürdürüyor. Peki doğalgaz fatura desteği başvurusu nereden nasıl yapılıyor? Ödemeler ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında doğalgaz desteği ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, doğalgaz desteği başvurularının cuma günü başlayacağını açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR VE KİMLERE VERİLECEK?

Doğalgaz desteği, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak. Başkan Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.