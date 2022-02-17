Domates ihracatı 2022’ye de iyi başladı

DOMATES ve domates ürünleri sektöründe ihracatın yarıya yakınını oluşturan taze domates, yıla yüzde 23'lük ihracat artışıyla başladı. Domates ve domatesten elde edilen sos, ketçap, domates suyu gibi ürünler, önemli bir ihraç ürünü olarak öne çıkıyor. Türkiye, 2021'de domates ve domatesten yapılan ürünlerin ihracatından, önceki yıla göre yüzde 20 artışla 729 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Taze domatesten elde edilen döviz geliri 2021 yılında yüzde 16'lık artışla 363 milyon dolara ulaştı. Taze domates ihracatı 2022'ye de hızlı başladı. Ocak 2022'de ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 43,6 milyon dolar oldu. Domates ve mamulleri ihracatı Ocak'ta yüzde 43 artarak 83 milyon dolara çıktı. Geçen yıl Türkiye 53 ülkeye taze domates ihraç etti. Rusya, 68 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 58 milyon dolarla Romanya ve 41 milyon dolarla Bulgaristan takip etti.

SALÇA İKİNCİ SIRADA

İHRACATTA taze domatesin ardından 208 milyon dolarla domates salçası geldi. Salça ihracatındaki artış yüzde 32 olarak kayıtlara geçti. Irak, 120 milyon dolarlık salça talebiyle birinci sırada. Türkiye 122 ülkeye salça ihracatı yaparken, kurutulmuş domates ihracatı 2021 yılında yüzde 17'lik yükselişle 97,3 milyon dolara çıktı. Dondurulmuş domates ihracatı da yüzde 39 milyon dolar oldu.

RUSYA KOTASI DOLMAK ÜZERE

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin tarım potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, domateste üretiminde dünyada 4. sırada yer aldığını söyledi. Bu potansiyelin ihracata da yansıdığını aktaran Uçak, "Domates ve ketçap, kurutulmuş domates, salça, domates suyu gibi domates ürünleri ciddi rağbet görüyor. Sanayileştirilip katma değeri artan ürünlere dönüşüyor. 2022 yılında domates ihracatında yüzde 20'lik artış hedefliyoruz. 2023 yılı için 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var." diye konuştu. Uçak, Rusya'nın uyguladığı ihracat kotasının ihracatı olumsuz etkilediğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Taze domates ihracatında birinci sırada Rusya var. Kota kaldırılırsa ihracat katlanır. Kotanın kalkmaması hem ihracatçımızı hem üreticimizi üzecek. Konu, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yetkili bakanlıklarımızın bilgisi dahilinde. Onlar da gerekli girişimlerde bulunuyor. Umarım ki çözülür."