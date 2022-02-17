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Haberler Ekonomi Fatih gemisi üçüncü sondajına başladı

Fatih gemisi üçüncü sondajına başladı

17.2.2022

Fatih gemisi üçüncü sondajına başladı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı. Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmişti. Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.