MÜSİAD İzmir üyeleri Kemalpaşa’da buluştu

MÜSTAKIL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Bölgesel Üye Buluşmaları" kapsamında Kemalpaşa bölgesindeki üyeler ile bir araya gelerek ticari ve sanayi çalışmalarını değerlendirdi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan Saygılı, "Kemalpaşa bölgesinde üretim ve ihracatla ekonomimize ciddi katkı sağlayan üyelerimiz var. Kapitalist dünyada kendi değerlerimizle var olmanın mücadelesini veriyoruz. Başarılı iş adamlarımızla ülkemizin güçlü yarınları için hep birlikte yatırım, üretim ve ihracat ile kalkınmamızı, istihdamımızı güçlendirmeye devam" dedi.

DİĞER