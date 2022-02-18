1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat’ta hizmete açılıyor

TÜRKİYE'NİN mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 26 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor. Başkan Erdoğan, önceki gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'nun 26 Şubat'ta hizmete sunulacağını söyledi.

Gurur projesi özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılıyor. Mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan ve "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olan köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.