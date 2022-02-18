Bayındır Tarım OSB dünya pazarına açılacak

BAYINDIR Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçede yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen 599 bin metrekarelik devir sonrası açıklamalarda bulundu. Demirezen, "Bu küçük işletmeci için olumlu bir adım ve onların dünyaya yayılmasını sağlayacak bir yatırım. Proje sadece Türkiye pazarının değil dünya pazarının kapılarını açacak. Yeter ki üreticilerimiz 'Ben de bu işi yapacağım ve bu pazarda olmak istiyorum' desin. Bayındır artık Hollanda'nın rakibi" diye konuştu.

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