Doğalgaz yardımı için başvurular başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek doğalgaz desteği için başvurular bugün başlayacak ve ödemeler, Mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak. Mart ve Ekim olmak üzere yılda iki kez ödenecek yardımların miktarları ısıl değerlerle oluşturulan endekse göre belirlendi.

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