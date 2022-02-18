Kripto paraya vergi geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFT'leri mercek altına aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ABD Hazine Bakanlığı'nın da kara aklama riskine karşı uyardığı NFT'leri bu suçlar yönünden değerlendirerek inceliyor.

TALEP VE ÖNERİLER

MASAK bankalar ile kripto para borsaları arasındaki işlemleri takip altına alırken, yükümlülük denetimleri yapıyor, yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesapları donduruyor. AK Parti, "kripto varlıklarla" ilgili yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturmak amacıyla paydaşlarla görüşmelere devam ederken, hukukçu milletvekilleri de gelecek hafta yasal düzenleme için bir araya gelecek.

19 MİLYON LİRA CEZA

Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmayla NFT de dahil kripto para piyasasındaki risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yasal düzenleme ile kripto para piyasasında suiistimallerin önüne geçilmesi, piyasanın da vergilendirilmesi planlanıyor. Şirketlere altyapı çalışmaları için zaman tanınacak, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar atılacak. Şüpheli görülen para işlemleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilendirilecek. Taslağa göre, izin almadan kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen gerçek ve tüzel kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Öte yandan MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji Icrypex Bilişim, Paribu Teknoloji ve Eliptik Yazılım ve Ticaret hakkında toplam 19 milyon lira ceza uyguladı.