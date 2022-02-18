PttAVM’den ‘fiyatlara bir çizik de sen at’ hareketi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonrası e-ticaret sektörü de hareketlendi. Salça, ayçiçeği yağı, makarna, baharat, un, pirinç, bulgur, şeker gibi birçok temel gıda ürününde indirim yapılmaya başlandı. PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "14 Şubat itibariyle satıcılarımızın yeni karara uymaya başladığını görüyoruz" dedi.

Çevikoğlu, "Sadece KDV indirimini beklememek gerekiyor. Bizler de ekstra indirim yapan bu firmaları destekleme düşüncesindeyiz. 'Bir çizik de sen at' hareketi başlatarak tüm gıda ürünü satan firmaların eski ürünlerinin üzerini çizerek indirimli fiyatlarla güncelleme yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. ■ BARIŞ ŞİMŞEK