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Haberler Ekonomi Togg’da AVAX cüzdanı bulunacak

Togg’da AVAX cüzdanı bulunacak

18.2.2022

Togg’da AVAX cüzdanı bulunacak

geçen ay yapılan açıklama ile Togg ile Avalanche blockchain ekosisteminin geliştiricisi Ava Labs arasında iş birliği yapıldığı duyurulmuştu. Şimdi de yerli otomobilde Avalanche (AVAX) cüzdanı bulunacağı açıklandı. Ava Labs kurucusu Emin Gün Sirer, Togg hakkında bir tweet paylaştı ve şunları yazdı: "Bu elektrikli otomobil geniş çaplı üretime hazırlanıyor. İçinde Avalanche cüzdanı bulunacak.

Togg sahipleri, şarj istasyonları ve şehir içindeki ödemelerinde Togg'daki Avalanche kripto para cüzdanını kullanacak. Avalanche ağının token'i olan AVAX ile ödemeler yapılacak. Şarj istasyonu ve aracın bakım ücreti Avalanche cüzdanındaki AVAX'lar ile hızlı şekilde ödenecek." HAZAL ATEŞ