Binax yeni şubeleriyle Türkiye’de büyüyecek

Emlak sektöründe ilkleri başaran Binax Türkiye Gayrimenkul Başkanı Mesut Güleroğlu, sektöre örnek olmak için 2010'da kurduğu Binax Türkiye'yi büyütüyor. Uluslararası oyuncularla rekabet gücünü artırmak için yola çıkan Güleroğlu, 33 yıllık emlak deneyimiyle güç verdiği Binax'ın yeni yüzünü ve hedeflerini anlattı.

- Binax'ı 33 yıllık bir geçmişe dayandırıyorsunuz...Gayrimenkul geçmişinizden bizlere bahseder misiniz?

Şirinyer'de küçücük bir ofiste Mesut Emlak'ı kurdum. Binax'ın temelleri 20 metrelik bir ofiste atıldı. 1990'da kurulan Mesut Emlak, Binax'a dönüştü. Emlakçılığa yeni bir biçim kazandırdık.

- 90'lı yıllardan bugüne gayrimenkul danışmanlığı nasıl değişti?

90'lı yıllarda 'emlakçı olacağım' dediğimde ailemle karşı karşıya kaldım. Kesinlikle istemediler. Emlakçılık emeklilerin ek iş olarak yaptığı bir işti. Ben o tarihlerde mesleğin çok daha ileriye gideceğini gördüm. Bugün geldiğimiz noktada emlakçılığın şeklini değiştirdik. Birleşmek, büyümek profesyonelleşmek gerekiyor. Onlarca danışmanı olan ofisler açılmaya başladı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte emlakçılarımızın kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. 1990'larda bir masa, bir kasa ve bir telefonla bu işler yapılırken 2010'da piyasada dışarıdaki büyük oyuncuların Türkiye'ye geldiğini gördük. Bu durum emlakçıların arasındaki rekabeti bozuyordu. İyi ofisler tutulmalı ve küçük ofislerden daha büyük ofislere geçilmeliydi. Rekabet gücümüzü artıracak faaliyetler yapılmalıydı. 2009'da öyle bir şey yapmalıyım ki herkes beni örnek almalı diye yola çıktım. Karşıyaka Girne Caddesi'nde 2010 yılında Binax'ı kurdum. Yaklaşık 100 metrekare bir ofiste başladık. Oradaki sisteme göre emlakçılığın bu şekilde marka olabileceğini 3-4 emlakçı arkadaşın bir araya gelerek kendi markalarını oluşturabileceğinin ortamını hazırladık. Bir ofis olarak açtığımız Binax büyümeye başladı.

-Binax Gayrimenkul'ün bugününe geldiğimizde şubeleşme durumunuz nedir?

Binax Gayrimenkul şu anda 15 ofisle büyümeye devam ediyor. Kıbrıs'ta bir ofisimiz var. Kıbrıs ve Selanik'te de anlaşmalı bayilerimiz var.

İstanbul, İzmir'in ilçelerinde ofislerimiz faaliyetlerine devam ediyor.

- Bilinen gayrimenkul danışmanlık markalarında şubeden ya da danışmandan ziyade sistem öne çıkıyor. Sizde de böyle mi olacak?

Binax 10 yıllık bir marka. Markanın arkasında 33 yıllık sektör tecrübesi ve 22 yıllık oda başkanlığı tecrübesi var. Danışmanın ve ofis sahiplerinin kazanması üzerine kurulu bir sistem oluşturduk. Ofisler sistemi değil kendilerini büyütme yoluna gidecekler. Şirketimiz de büyüyecek, franchise'larımız da büyücek, danışmanlarımız da büyücek... Sistem bunun üzerine kurulu olacak. Binax'ın altyapısı eğitim üzerine kurulu. Gelişim odaklı eğitim takvimlerimiz var. Uzmanlık odaklı eğitimlerle yol alacağız. Danışmanlarımızı destekleyecek verimli çalışmalarını sağlayacak eğitimlerimiz 12 ay devam edecek.

- Şubeleşme atağında olduğunuzu lansmandan ve sözlerinizden anlıyoruz. Peki, şubeler için hedef Türkiye mi?

Binax Türkiye olarak lansmanın ardından tüm Türkiye'ye yayılma politikası ile hareket edeceğiz. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, Bursa, Ankara, Antalya, Adana gibi iller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bayilikler vereceğiz. Hem bilinçli hem de kontrollü büyüyerek markanın bilinirliğini desteklemek istiyoruz. Yurtdışı planlarımız pandemi nedeniyle ertelenmişti. Biz kontrolsüz büyümek yerine şimdi daha bilinçli, daha tecrübeli bir şekilde yurtdışında neler yapabileceğimizi biliyoruz. Moskova, Ukrayna gibi bölgelerden talepler almıştık. Şimdi yeniden atağa kalkıyoruz.



TEKNOLOJİYİ KULLANMAK GEREKLİ

Dijitalleşme gayrimenkul alanını da değiştirmiş ve geliştirmiş durumda. Hem yapı şirketleri hem de danışmanlar dijitalliğe ve online yapılanmaya çok önem veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sektörümüzde teknolojiyi kullanmak gerekiyor. Biz ofislerimizde CRM programı kullanıyoruz. Yapay zeka destekli bir program. Hem çalışanların hem de brokerların işini kolaylaştırıyor. İki tarafında elini güçlendiriyor. Broker ofisin performansını, işlemlerini görebiliyor.

Danışmanlarda piyasada daha güçlü oluyor. Binax çatısı altında çalışacak arkadaşlar bu programı kullanacak.

Mesleğin kısa zamanda çok yol almasını sağlayacak bir teknoloji. Drone kullanımı, 360 kameraların kullanılması, CRM programında çekilen videoların tek program üzerinden tek seferde tüm platformlarda aynı kalitede paylaşılması gibi birçok konuda profesyonel çözümler sunacağız