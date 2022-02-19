En kazançlı yatırım arsa

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi markası Nef, son inovasyonu Nef Arsa ile kampanyalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Satışa sunulan 7 Nef Arsa projesinden Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz'da satışlar tamamlanırken Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı projelerinin satışları devam ediyor. Bu yıl en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacaklarını açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Nef Arsa ile sadece bu sene 3,4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz. Fiyatlarımız 80 bin TL'den başlıyor. 200 bin liraya kadar banka kredisi ve hatta aylık sadece 2 bin TL'lik ödemelerle imarlı, ifrazlı, hemen tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz. Arsa fiyatları son 2 yılda ikiye katlandı. Tarihteki en karlı yatırım arsa. Hep en karlı yatırım arsa yatırımı oldu" dedi.