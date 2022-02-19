Etikette sahte indirime son

Temel gıda ürünlerinde vatandaşın cebini rahatlatan KDV indiriminin ardından indirimli satışlar yeniden düzenlendi, stokçuluğun cezası artırıldı. İndirimli satılan mal veya hizmetin indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. İndirim oranı son fiyattan belirlenmeyecek, son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Karar 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

OYUNA SON VERİLECEK

Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle, vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, vatandaşları sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım attıklarını belirterek, "1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak" dedi. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indiriminden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı, oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. Bir malın etiketinde "malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dahil fiyatı" yer alacak.

TÜRKÇE OLMAK ZORUNDA

YÖNETMELİK değişikliğiyle, etiket ve listelerin Türkçe yazılması ve ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa bu bedelin tutarının da belirtilmesi hüküm altına alındı.



STOKÇUYA 2 MİLYON CEZA YÜRÜRLÜKTE

STOKÇULUK cezasının artırılması, perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin yasa hükmü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğine eklendi. Yeni düzenlemeyle birlikte stokçuluk yaptığı belirlenen işletmelere 2 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek.

HAZAL ATEŞ