İzmir’in mutfağıyla dünyaya açılıyorlar

Son yıllarda mutfak sektöründe ülkemize gelen yabancı markalara rakip olan İzmir'in simge mekanlarından La Puerta dünyaya açılıyor. 3 genç üniversiteli arkadaşın 7 yıl önce kurduğu La Puerta, İzmir'i mutfak sektöründe dünyaya tanıtacak. La Puerta dünyaca tanınan World17 Group ile birleşerek yurt dışında yeni mekanları hizmete sunacak. La Puerta ve World17 Group ortaklığı İzmir'de yapılan toplantıda duyuruldu. Önceki gün düzenlenen etkinlikte konuşan La Puerta'nın ortaklarından Yekta Kocaoğlu, "Yabancı yatırımcıların La Puerta'ya ilgisi çok fazla. Riski biraz azaltıp yurt dışına açılmak öncelikli hedefimiz" dedi.

HER BAŞKENTTE BİR KAPI

Ortaklardan Barış Binboğa ise "Biz üç arkadaş dünyayı karış karış gezdik. Oradan bulduğumuz lezzetleri meşhur Türk mutfak lezzetleri ile harmanladık. Şimdi bu deneyimi dünyaya geri götürüyoruz. Mutfaktaki lezzetler de değişiyor" diye konuştu. "Gelecekte La Puerta nerede olacak" sorusunu da ortaklardan Candaş İnceer şu sözlerle yanıtladı: "Her başkentte bir La Puerta hedefi ile yola çıktık. La Puerta'nın ismi İspanyol dilindeki kapı kelimesinden geliyor. Bira ve lezzetli atıştırmalıklar arayan herkese her başkentte bir kapı sunacağız. Bunun yanı sıra geçen yıllar bize 3 farklı marka daha oluşturttu. Sıfır atığa sahip mutfaktan geleneksel sokak lezzetlerine kadar birçok konuda bilgilerimizi paylaşmaya hazırız." İlk lokasyonlarını Toronto ya da New York'ta açacaklarını belirten ekip hazırlıklarını sürdürüyor.



BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 3 MUTFAK MÜHENDİSİ

World17 Group Yönetim Kurulu Başkanı Adam Evren Garipoğlu "Bir düşünün üniversiteden de arkadaşlarım olan bu 3 güzide insan bir marka oluşturuyorlar ve bunu dünyaya açmak size nasip oluyor. Son derece mutlu ve gururluyum" dedi. World17 Group'un 2022 yılının başında artık teknoloji ve savunma sanayi alanlarında büyüme kararı aldığını vurgulayan Garipoğlu, "Fakat La Puerta projesi bizi o kadar çok heyecanlandırdı ki ortak çalışmaya hayır dememiz imkansızdı. Artık Türk mutfağından çalınan lezzetleri dert etmeyi bırakıp dünya lezzetlerini geliştirip dünyaya sunma zamanı. Yanımızda sadece bar sahipleri değil 3 tane birbirinden değerli mutfak mühendisi yer alıyor" diye konuştu.

TOLGA TEKİN