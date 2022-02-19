  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar birikti

Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar birikti

19.2.2022

Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar birikti

Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira bakiyeye ulaşıldı. Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılma fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülürken 733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında toplamda 757 bin müşteri bulunuyor.