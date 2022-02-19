Kur korumalı hesaplarda 60 günde 452 milyar birikti

Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 452 milyar lira bakiyeye ulaşıldı. Vatandaşların kur korumalı TL vadeli mevduat/katılma fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülürken 733 bini gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere kur korumalı mevduat ve katılma fonu hesaplarında toplamda 757 bin müşteri bulunuyor.