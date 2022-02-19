TOBB’dan Kuşadası’na okul

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesine okul kazandırılacak. TOBB'a bağlı oda ve borsaların faaliyet gösterdiği 154 ilçeye yapılacak okullardan biri de Kuşadası'na inşa edilecek. Okulun ilçelerine kazandırılmasına çok sevindiğini dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, "Vasıflı personel ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitim önem taşıyor. Kuşadası'na kazandırılacak okul müjdesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE