TOKİ’den açıklama: Karaburun’da projelendirme süreci başlatılmadı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, "İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubu için konut yapılacağı" iddiasını yalanladı. TOKİ'nin açıklamasında, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın "TOKİ tarafından üst gelir grubu için konut üretileceği" iddialarına yönelik açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

BALTALAMA GİRİŞİMİ

Açıklamada, Karaburun ilçesinin İskele ve Merkez mahallelerinde toplam 216 bin 540 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın TOKİ'nin mülkiyetinde olduğu ifade edilerek, söz konusu taşınmazlar için ilgili herhangi bir planlama ve projelendirme sürecinin başlatılmadığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Hizmet edermiş gibi görünmek isteyenler, vatandaşlarımızın takdirini kazanmış olan İdaremiz çalışmalarında projelerimize destek vermek yerine baltalamaya çalışmaktadırlar. Karaburun'da henüz herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmadı. Algı operasyonlarıyla İdaremizin gerçekleştireceği uygulamaları engellemeye çalışmaktadırlar. Süreç bu durumdayken Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesi doğru değil. Spekülatif amaçlı, kurumu yıpratmayı hedefleyen haberelere itibar edilmemeli."

OCAK'TA 88 BİN 306 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde Ocak ayında 88 bin 306 konut satışı gerçekleştirildi. Ocak'ta satılan konut sayısı 2021'nin Aralık ayına göre yüzde 61 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,1 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları geçen ay yıllık bazda yüzde 56,5 yükseldi.