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Haberler Ekonomi Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir kaynak şartı

Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir kaynak şartı

20.2.2022

Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir kaynak şartı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri yeni düzenlemeye göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek.