Çiftçi enerjisini kendi üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tarımsal sulamada kullanılan enerji için bir çalışma aşamasında olduklarını belirterek, "Hazine Bakanlığımızla müşterek çalıştığımız bir program var, çiftçilerimize güneş santralleri kurulumuyla ilgili uzun vadeli, düşük faizli bir kredilendirme imkanı da olacak" dedi. Enerji Bakanı Dönmez, AHaber canlı yayınında tarımsal sulama amaçlı enerji faturalarını ortadan kaldıracak yeni düzenleme hakkında bilgi verirken çiftçiler kuracakları bir sistemi alan büyüklüğüne göre 5 ila 10 yılda amorti edebileceği gibi bu süreden sonra ise enerji maliyetleri tümüyle ortadan kalkacağı için tüm gelir ceplerine kalacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK