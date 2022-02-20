Doğalgazın ulasmadığı tek bir ilçe kalmayacak

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için EPDK'ya başvuru yapabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. BOTAŞ, merkez nüfusu sonradan 15 bin ve üzerine çıkan ilçelerle ilgili de her yıl mart ayı sonuna kadar liste temin edecek ve bu ilçeler için de aynı süreç işletilecek. Ayrıca merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olup gerekli görülen ilçeler de EPDK tarafından talepler doğrultusunda ilgili dağıtım şirketlerinin görüşleri ile Bakanlık onayına sunulmak üzere BOTAŞ'a bildirilecek.