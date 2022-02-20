Köprüden geçisin makul bir ücreti olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Köprüyü Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçen Karaismailoğlu, herkesin merakla beklediği geçiş ücretiyle ilgili müjdeyi verdi. Karaismailoğlu "Geçiş ücreti makul bir bedel olacak. İşletme ve finans maliyetini vatandaşımıza en uygun şekilde yansıtacağız. En az yük getirecek bedeli açıklayacağız" dedi. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla da "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Karaismailoğlu, yüz yılın destanına sayılı günler kalmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yurt dışına çıktığımızda bir eseri gördüğümüzde 'adamlar yapmış abi' deriz ya. İşte bu böyle bir proje. Yaptık abi" dedi. Köprünün ekonomiye büyük bir canlılık getireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Çalışmaları Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu şimdi Malkara-Çanakkale Köprüsü ile tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN