Muğla Seydikemer’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla ili Seydikemer ilçesi Doğanlar Mah. Karakaya mevkii 138 ada 192 parsel 3.353,99 m2 "Tarla" niteliğinde, 3402 S.Y'nın 22/A md. gr. yenilemenin tescili olmuş, 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yaklaşık olarak tarım alanında kalmakta, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği arazi vasfı belli olmadığından imar durum belgesi düzenlenememiştir. Kadastral paftada bulunan yollara sınırı bulunmakta, toplu taşıma imkanı yok, özel araç ile ulaşım imkanı vardır. Su, elektrik ve çöp toplama gibi her türlü kamu hizmetlerinden yararlanamamakta, tarla olarak kullanılmakta, tercih edilen bir lokasyondadır. Toprağı tınlı-killi, orta taşlı, yöreye hakim tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğine uygun, % 8 hafif eğimli, tarımsal mekanizasyon imkanı bulunmakta ve tarımsal sulama imkanı bulunmamaktadır. Ekonomik değeri olmayan çalı formunda muhtelif meyvesiz ağaçcıkların bulunduğu tespit edilmiştir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.