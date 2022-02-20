Özilhan işçileri kovdu Bakanlık soruşturma açtı

Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda çalışan 400 işçinin 3 Şubat'ta açıklanan yüzde 8'lik zam nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi sonuç verdi.



TEPKİ ÇEKEN TUTUM

Şirket, eyleme katılan 257 işçiyi "iş hukukunu bozdukları" gerekçesiyle işten çıkardı. Hak hukuk söylemleriyle Türkiye'ye her fırsatta ayar vermeye kalkışan Migros Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD eski Başkanı Tuncay Özilhan'ın kararıyla işten kovulan işçiler karara tepki gösterdi.





BAKANLIK EL ATTI

Hakkını arayan işçiler Migros Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan'ın Beykoz'daki villasının önünde eylem yapmaya başladı. Bunun üzerine Özilhan, eylem yapan işçilerden şikayetçi oldu. Eyleme katılan işçiler, polis ekipleri tarafından önce gözaltına alındı, ardından da serbest bırakıldı. Migros'un işçilere karşı tutumu Türkiye'nin gündemine yerleşirken eylem sonuç verdi. Özellikle sosyal medyada büyük bir tepki oluşurken, Migros ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok önemli bir açıklama geldi. Bilgin, Bakanlık olarak Migros işçilerinin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.



"EMEKÇİMİZİN MAGDUR EDİLMESİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Bakanlığın olayı incelediğini belirterek, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." diye konuştu.